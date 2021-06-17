В Лянкяране задержали зэка-наркоторговца
Сотрудники Лянкяранского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых был задержан наркоторговец. Об этом сообщили haqqin.az в лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД.
В результате проведенной сотрудниками полиции операции задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков ранее судимый житель города Лянкяран Э.Миришзаде. Во время личного досмотра у него и в его доме были обнаружены и изъяты 1 килограмм 503 грамма героина, 1 килограмм 20 граммов опия и электронные весы.
В ходе предварительного расследования установлено, что Э.Миришзаде приобрел наркотики через гражданина одной из зарубежных стран.
Проводится расследование.