В Азербайджане свыше 700 тысяч человек получили соцпособия и стипендии
В январе-мае текущего года Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения выплатил социальные пособия и ежемесячные президентские стипендии 732,6 тысяч человек, сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства.
Из них 437,4 тысячи обеспечены ежемесячными и единовременными социальными пособиями, 295,2 тысячи - президентскими стипендиями.
По полученным пособиям и стипендиям выплата населению увеличилась относительно соответствующего периода прошлого года на 6,7 процента, или на 26,2 миллиона манатов, и составила 420,1 миллиона манатов.