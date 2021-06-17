Один нахчыванский экс-министр сел на 11 лет, а другого отпустили в зале суда
Бывший министр внутренних дел Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана Ахмед Ахмедов приговорен к 11 годам лишения свободы. Как пишут местные СМИ, соответствующее решение принял Суд по тяжким преступлениям Нахчыванской АР.
Кроме этого, условное наказание получил бывший министр образования Нахчыванской АР Мамед Гарибов.
Напомним, Мамед Гарибов и Ахмед Ахмедов были арестованы по обвинению в присвоении бюджетных средств.