МВД предупреждает граждан о кибермошенниках

Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к гражданам в связи с киберпреступностью, сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД.

«В последнее время некоторые лица, занимающиеся мошенничеством, получают доступ к данным банковских карт, звоня с поддельных иностранных номеров. Такие мошенники звонят в основном пожилым людям, представляясь сотрудниками банков. Затем, предлагая различные поощрительные кампании, просят предоставить данные банковских карт, имя, фамилию, отчество, CVV код и код подтверждения. После получения этих данных с карточных счетов пострадавших списываются и присваиваются денежные средства», - говорится о обращении министерства.

МВД призывает граждан быть внимательными при онлайн-покупках и продажах, просит обращаться в колл-центр 102 министерства при столкновении с фактом кибермошенничества.