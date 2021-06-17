МИД: Армения должна научиться уважать международное право

Комментируя Шушинскую декларацию, подписанную президентами Азербайджана и Турции, МИД Армении утверждает, что документ направлен против армянского народа, и не осознает, что именно агрессорская политика Армении, продолжающаяся десятилетиями, претензии на территории соседнего государства, проведение политики, служащей интересам не народа, а группы людей, и, наконец, реваншистская позиция Армении направлены против армянского народа. Эта бескомпромиссная позиция Армении является серьезным препятствием на пути к миру и безопасности в регионе. Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Азербайджана в связи с заявлением армянского внешнеполитического ведомства о Шушинской декларации.

«Со стороны Министерства иностранных дел Армении, которая на протяжении десятилетий грубо нарушала основополагающие нормы международного права, включая суверенитет, территориальную целостность и нерушимость границ, игнорировала права около миллиона азербайджанцев, говорить о международном праве является высшим лицемерием. Армения, ссылающаяся на международное право, должна сначала научиться уважать его. Отвергая платформу регионального сотрудничества, предложенную лидерами Азербайджана и Турции, выступление МИД Армении под предлогом «угрозы армянскому народу» и «угрозы региону» наглядно демонстрирует, насколько Армения далека от мира, сотрудничества и развития.

После освобождения азербайджанских территорий в регионе сложилась новая ситуация, появились возможности для регионального сотрудничества. Осознавая эту ситуацию, Армения должна выбирать – воспользоваться данным форматом сотрудничества или нет. Азербайджан и Турция, как указано в Шушинской декларации, продолжат совместные усилия по обеспечению глобального и регионального мира, стабильности и безопасности в соответствии с принципами и нормами международного права, включая Устав ООН», - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.