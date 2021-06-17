Ученый объяснил, почему индийский штамм коронавируса более заразный

Индийский штамм коронавируса «Дельта» более заразен, потому что у пациентов быстро возникает высокая вирусная нагрузка в горле, из-за чего они легко передают вирус другим. Об этом рассказал председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери, пишет «Газета.ру» со ссылкой радиостанцию Funke.

«Коварство этого штамма заключается в том, что у инфицированных крайне быстро возникает очень высокая вирусная нагрузка в горле и они могут заразить других даже до того, как заметят, что сами инфицированы», — сказал врач.

Этим объясняется тот факт, что в общественных местах необходимо и дальше носить респираторные маски класса FFP2. По его словам, от ограничений можно будет отказаться, когда будет вакцинировано достаточное число граждан.