В Тертере мужчина убил жену
В прокуратуру Тертерского района поступила информация об убийстве Арзу Аббасовой (1995 г.р.) 18 июня около 11:00.
Как сообщили haqqin.az в Тертерской районной прокуратуре, сотрудники прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта провели осмотр места происшествия и тела, были выявлены обоснованные подозрения в том, что муж Аббасовой, Анар Алиев (1987 г.р.), убил Арзу Аббасову, нанеся ей удары ножом во время конфликта.
Возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство), Анар Алиев задержан.
Следствие продолжается.