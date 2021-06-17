В России более 17 тысяч новых заражений коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 262, до 5 281 309. Прирост числа инфицированных стал максимальным с 1 февраля 2021 года, следует из опубликованных в пятницу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 10 954, до 4 850 659. Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 453 против 416 днем ранее, это максимум с 18 марта. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 128 445 человек.