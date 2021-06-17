В Турции успешно испытали дрон-камикадзе Alpagu

Дрон-камикадзе Alpagu прошел успешные испытания со снарядом в Турции. Об этом сообщил в Twitter глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции профессор Исмаил Демир, передает Anadolu.

Отмечается, что дрон-камикадзе разработан инженерами турецкой компании STM, запускается с земли посредством модульного ствольного контейнера. Испытания прошли на полигоне «Аксарай». Дрон пробыл в воздухе около 10 минут, отслеживал цель и успешно поразил ее.

Благодаря высокой маневренности дрон оставался невидимым вплоть до момента нанесения удара. Alpagu предназначен для разведки и поражения целей вне прямой видимости с высокой точностью.