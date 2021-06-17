Грек обманет двух евреев, а армянин — двух греков о раковой опухоли Южного Кавказа
Перед парламентскими выборами в Армении набирают просмотры «антипашинянские» видеоролики. В них граждан страны призывают не голосовать за партию премьера Никола Пашиняна «Мой шаг», в случае победы которой страна якобы окажется в руках азербайджанцев.
И если вы думаете, что это единственный маразм, созданный политтехнологами Ашота Габрелянова, то глубоко ошибаетесь. Дно армянских избирательных технологий еще не пробито, хотя в Ереване к этому активно стремятся.
В последнее время появилось большое количество «опросов», по которым высокие шансы на победу имеет Роберт Кочарян. Что это? Смена предпочтений в Армении? Отвечаю - это Арам Ашотыч «стрижет капусту с лоха», так как выбил себе часть бюджета Кочаряна на информационное сопровождение выборов.
И потому просто должен сейчас, во-первых, продемонстрировать Кочаряну, что его, Арама, деятельность приносит результат. Во-вторых, заставить Кочаряна и его спонсоров поверить, что желанный результат возможен, и пошире раскрыть карманы.
Другая сторона, впрочем, действует точно такими же «сортирными методами», разжигая ненависть к карабахским армянам. «Езжайте в свой Карабах», «карабахцы не воевали», «когда мы избавимся от карабахцев», «карабахцы – турки» и другие подобные заявления – не что иное, как неприемлемые попытки провоцирования раскола и внутренней вражды в армянском народе», говорится в заявлении правозащитника Гегама Степаняна.
Примитивнейшая армянская политическая микробиология - Кочарян и Саркисян рвутся к власти, чтобы отомстить Пашиняну и продолжать грабить дальше, а Пашинян стремится добить карабахский клан. Скучно, мерзко – но вполне показательно в отношении уровня мЫшления «древнейшей нации».
Ненависть в отношении внешнего мира и ненависть к своим же соотечественникам – вот главный лозунг внутриполитической борьбы армянских политиков. Неудовлетворенность собственных амбиций и мечты о реванше – вот хребет их идеологии.
Они любят поговорить о некоем «культурном наследии» - но как могут рассуждать об этом люди, причастные к геноциду азербайджанцев? Как вообще могут говорить о культуре те, кто у окружающих их народов своим поведением заслужил только самые нелестные оценки?
«Об армянах издревле сложилось плохое мнение, - и это, разумеется, не лишено основания, так как иначе оно не могло бы возникнуть у целых народов и притом в разные времена. Именно армяне склонны кричать по всякому поводу. Не пустят их в чужой дом, или раскроют какие-либо их козни, или отдадут под суд их воришек - они не только сами поднимают крик, но и заставляют кричать глупых или продажных людей из иноплеменников» - из справки прокурора Эчмиадзинского Синода армяно-григорианской церкви А. Френкеля, представленной им в 1907 году императору Российской Империи.
А.С. Грибоедов в рапорте 11-13 сентября 1819 года писал Мазаревичу: «Что за подлое отродье эти армяне. Никто из них и знать меня не хотел, а при этом всегда на ухо шепчут, что мы их будущие покровители. Хорошее протеже. Они нас продают тем же персам, которые готовы их распинать и варить под любым соусом».
«Все, кто знаком с основной массой населения в провинциях Анатолии, быстро привыкают уважать и любить тюрок, презирать греков и ненавидеть армян. Местная пословица «Грек обманет двух евреев, а армянин - двух греков» повсюду себя оправдывает. Если где-либо в Анатолии вас обманули, то с точностью можно сказать, что вы повстречались с армянами. Я обхожусь без всякого письменного договора, когда имею дело с тюрком, ибо достаточно лишь его слова. Когда имею дело с греком или другими левантинцами - я заключаю письменный договор, ибо с ними нельзя вести дел иначе. С армянами же я не имею даже письменно заверенных дел, ибо от интриг и лжи армян не убережет даже письменное условие» - германский ученый Кольмер фон дер Гольц, «Анатолийские эскизы».
Это как же надо было себя вести, чтобы заслужить такую репутацию в глазах людей совершенно разных культур и времен?
Война и ее итоги никого не делают лучше или хуже. Они просто обнажают то, что составляет стержень человека или нации. В случае с Арменией война обнажила полную импотенцию и дремучесть ее политического класса. Ее соседи идут в XXI век, устремлены в будущее и заняты созидательной работой. Ереван же скатывается в раннее средневековье с его дикостью и архаикой. Уверенно превращаясь в раковую опухоль Южного Кавказа…