Айдын Керимов, автор haqqin.az 13:07

Перед парламентскими выборами в Армении набирают просмотры «антипашинянские» видеоролики. В них граждан страны призывают не голосовать за партию премьера Никола Пашиняна «Мой шаг», в случае победы которой страна якобы окажется в руках азербайджанцев. И если вы думаете, что это единственный маразм, созданный политтехнологами Ашота Габрелянова, то глубоко ошибаетесь. Дно армянских избирательных технологий еще не пробито, хотя в Ереване к этому активно стремятся.

В последнее время появилось большое количество «опросов», по которым высокие шансы на победу имеет Роберт Кочарян. Что это? Смена предпочтений в Армении? Отвечаю - это Арам Ашотыч «стрижет капусту с лоха», так как выбил себе часть бюджета Кочаряна на информационное сопровождение выборов. И потому просто должен сейчас, во-первых, продемонстрировать Кочаряну, что его, Арама, деятельность приносит результат. Во-вторых, заставить Кочаряна и его спонсоров поверить, что желанный результат возможен, и пошире раскрыть карманы. Другая сторона, впрочем, действует точно такими же «сортирными методами», разжигая ненависть к карабахским армянам. «Езжайте в свой Карабах», «карабахцы не воевали», «когда мы избавимся от карабахцев», «карабахцы – турки» и другие подобные заявления – не что иное, как неприемлемые попытки провоцирования раскола и внутренней вражды в армянском народе», говорится в заявлении правозащитника Гегама Степаняна. Примитивнейшая армянская политическая микробиология - Кочарян и Саркисян рвутся к власти, чтобы отомстить Пашиняну и продолжать грабить дальше, а Пашинян стремится добить карабахский клан. Скучно, мерзко – но вполне показательно в отношении уровня мЫшления «древнейшей нации».

Ненависть в отношении внешнего мира и ненависть к своим же соотечественникам – вот главный лозунг внутриполитической борьбы армянских политиков. Неудовлетворенность собственных амбиций и мечты о реванше – вот хребет их идеологии. Они любят поговорить о некоем «культурном наследии» - но как могут рассуждать об этом люди, причастные к геноциду азербайджанцев? Как вообще могут говорить о культуре те, кто у окружающих их народов своим поведением заслужил только самые нелестные оценки? «Об армянах издревле сложилось плохое мнение, - и это, разумеется, не лишено основания, так как иначе оно не могло бы возникнуть у целых народов и притом в разные времена. Именно армяне склонны кричать по всякому поводу. Не пустят их в чужой дом, или раскроют какие-либо их козни, или отдадут под суд их воришек - они не только сами поднимают крик, но и заставляют кричать глупых или продажных людей из иноплеменников» - из справки прокурора Эчмиадзинского Синода армяно-григорианской церкви А. Френкеля, представленной им в 1907 году императору Российской Империи. А.С. Грибоедов в рапорте 11-13 сентября 1819 года писал Мазаревичу: «Что за подлое отродье эти армяне. Никто из них и знать меня не хотел, а при этом всегда на ухо шепчут, что мы их будущие покровители. Хорошее протеже. Они нас продают тем же персам, которые готовы их распинать и варить под любым соусом».