Отдел информации 13:14

ОАО «Азеришыг» впервые в Азербайджане осуществляет прокладку изолированных и защищенных высоковольтных электрических кабелей на освобожденных территориях. Зона защиты этих кабелей, выполненных на основе последних технологических достижений, практически отсутствует. Но охранная зона линий электропередач, проложенных традиционными голыми проводами 35 кВ, превышает 30 метров. Азербайджан первым в СНГ использовал данные кабели на освобожденных территориях, сообщили haqqin.az в пресс-службе «Азеришыг».

Работы по реконструкции освобожденных территорий в первую очередь сопровождаются строительством жизненно важной инфраструктуры, в том числе электростанций, подстанций, прокладкой высоковольтных линий. В ходе визита президента Ильхама Алиева на освобожденные от оккупации территории состоялось открытие ряда подстанций. Всего через несколько месяцев после окончания Отечественной войны состоялось открытие 8-мегаваттной гидроэлектростанции «Гюлябирд», 110/35/10-киловольтной Шушинской, Физулинской и Шукюрбейлинской подстанций, составляющих основную часть электрической цепи Карабаха.

В апреле этого года президент в интервью государственному телевидению заявил, что к концу 2021 года на освобожденных территориях будет завершено строительство всей электроэнергетической инфраструктуры. Глава государства отметил, что параллельно с этим стартовали и основные инфраструктурные проекты: «Электроснабжение освобожденной территории, я думаю, будет завершено к концу этого года. Проводятся линии, строятся новые подстанции. Город Шуша теперь полностью обеспечен электроэнергией, в настоящее время строятся новые линии электропередач из Дашкесана в Кельбаджар. Это очень тяжелая работа. Потому что этот инфраструктурный проект должен пройти через Муровский хребет. Высота гор там достигает 3 500 метров, и пока погодные условия не такие благоприятные, снег не растаял».

Всего через месяц после подписания Трехстороннего соглашения (10 ноября) «Азеришыг» удалось снабдить культурную столицу Азербайджана - Шушу электричеством, был приложен максимум усилий, чтобы выполнить эту ответственную работу. В настоящее время завершаются работы, связанные с гидроузлами и гидроэлектростанциями «Худаферин» и «Гыз Галасы», расположенными на реке Араз на территории Джебраильского района. Согласно достигнутой с Ираном договоренности, с обеих станций общей мощностью 280 мегаватт будет произведено 716 млн кВт-ч электроэнергии, из которых 356 млн кВт-ч придется на долю Азербайджана.

Начальник отдела электроэнергетики и энергоэффективности Министерства энергетики Алескер Гасанов заявил, что указанные гидроузлы и гидроэлектростанции важны для Карабаха как с точки зрения энергетики, так и с точки зрения орошения: «В настоящее время разрабатывается концепция «зеленой энергии» для обеспечения электроэнергией освобожденных территорий. Как вы знаете, на основании поручения главы государства будут осуществлены меры по обеспечению этих территорий за счет возобновляемых источников энергии. В настоящее время реализуются мероприятия по оценке ветрового и солнечного энергетического потенциала, и в будущем, вероятно, начнется реализация как крупных, так и маломасштабных проектов в этой области. Использование водных ресурсов реки Араз, так и водных ресурсов освобожденных территорий сыграет очень серьезную роль в энергообеспечении этих территорий. На освобожденных территориях действовало около 45 небольших гидроэлектростанций, многие из них противник, уходя, разрушил и разграбил. В настоящее время ОАО «Азеришыг» проводит работы по созданию электроэнергетической сети на освобожденных территориях».

Директор Карабахской региональной электросети «Азерэнержи» Мирджалал Гусейнов говорит, что для подключения к общей сети гидроэлектростанций «Худаферин» и «Гыз Галасы» в Джебраиле будет построена новая подстанция на 330 киловольт. По его словам, проект строительства гидроузлов и гидроэлектростанций «Худаферин» и «Гыз Галасы» будет иметь большое значение для энергосистемы страны. «Мощность ГЭС «Худаферин» составляет 200 МВт, ГЭС «Гыз Галасы» - 80 МВт. На долю Азербайджана приходится 100 МВт ГЭС «Худаферин» и 40 МВт ГЭС «Гыз Галасы». Вы знаете, что «Азерэнержи» разработало специальную программу и приступило к ее реализации. Работы будут завершены к концу этого года. Согласно нашему перспективному плану развития, в Джебраиле будет построена подстанция 330 кВ, и мы напрямую свяжем с этой подстанцией ГЭС «Худаферин» и «Гыз Галасы», - сказал М.Гусейнов. Согласно исследованиям, проведенным Министерством энергетики в Карабахе, потенциал развития в некоторых районах солнечной, а в некоторых - ветровой энергии намного высок. «У нас проводятся свои исследования. В то же время ведутся серьезные исследования в этой области Всемирного банка и других международных институтов, составляются карты и атласы. В настоящее время в районах, прилегающих к реке Араз, - Физули, Джебраиле и Зангилане - больше солнечного потенциала, а Лачин и Кельбаджар богаты ветровым потенциалом», - добавил М.Гусейнов. По словам M.Гусейнова, существующие в Карабахе малые ГЭС способны производить 250 мегаватт электроэнергии: «Учитывая, что ГЭС «Гюлябирд» была полностью разрушена армянами, «Азерэнержи» провело там ремонтные работы, были восстановлены гидротурбины, гидроагрегаты и другое оборудование. Учитывая это и обилие рек, мы сможем производить электроэнергию на небольших ГЭС мощностью до 240-250 МВт».