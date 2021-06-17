18 июня министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики в Азербайджане Джахитом Багчи.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МЧС, министр К.Гейдаров приветствовал посла и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности в Азербайджане. Министр отметил, что сотрудничество между соответствующими учреждениями двух братских стран в сфере предотвращения возникновения чрезвычайных происшествий и устранения их последствий постоянно расширяется.

Министр рассказал о значимости «Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой», подписанной 15 июня в Шуше президентами Азербайджана и Турции - Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, вызывающие взаимный интерес.