Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отказался комментировать информацию о возможном создании турецких военных баз в Азербайджане, назвав это слухами, сообщает ТАСС.

"Мы не обсуждали этот вопрос, и слухи мы не комментируем", - сказал российский министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, отвечая на соответствующий вопрос.

Вслед за главой внешнеполитического ведомства России и Кремль прокомментировал слухи о размещении в Азербайджане турецких военных баз. "Россия внимательно следит за информацией о возможном создании турецкой военной базы в Азербайджане", - говорится в заявлении пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Отметим, что в своих публичных выступлениях азербайджанский президент Ильхам Алиев множество раз заявлял, что суверенитет Азербайджана полностью исключает размещение на его территории иностранных военных баз и контингентов. Более того, политическая философия неприсоединения занимает важнейшее место во внешнеполитической доктрине и концепции национальной безопасности Азербайджана.

Судя по обнародованному содержанию и духу Шушинской декларации, подписанной президентами Азербайджана и Турции, размещение военных баз Турции в Азербайджане не предусматривается.