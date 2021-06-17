В Москве «заминировали» рынок Года Нисанова

Московские полицейские проверяют сообщение об угрозе взрыва на одном из крупнейших рынков Москвы «Садовод». Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, поступила анонимная информация о «минировании» рынка «Садовод», который расположен на 14-м километре МКАД и занимает площадь более 40 га.

В настоящее время на рынке работают правоохранители, начата проверка сообщения о бомбе.

Напомним, рынок «Садовод» принадлежит компании «Киевская площадь», принадлежащей Году Нисанову и Зараху Илиеву. Расположен он на МКАД и позиционируется как крупнейший в России центр оптово-розничной торговли.