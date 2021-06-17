Синоптики рассказали о погоде в Азербайджане

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 22-25, днем 29-34 градуса, в Баку ночью 23-25, днем 32-34 градуса тепла.

В субботу, 19 июня, в Баку и на Апшеронском полуострове осадков не ожидается, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем 40-45%.

На пляжах Апшерона будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды на пляжах Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба составит 22-23 градуса, Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших - 23-24 градуса тепла.

19 июня в районах Азербайджана в основном без осадков, однако в некоторых горных районах ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 19-24, днем 34-39, в горах ночью 12-17, днем 22-27 градусов тепла.

19 июня на Апшероне ожидаются небольшие колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.