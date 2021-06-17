Очередная женщина в Баку стала жертвой шантажа

В Баку задержан мужчина, шантажировавший женщину. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно сообщению, 32-летняя женщина обратилась в Управление полиции Хазарского района. Она заявила, что в марте-апреле текущего года ее знакомый, угрожая поделиться видеозаписями в социальной сети, потребовал от нее 8 700 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, подозреваемый в вымогательстве житель Баку А.Абдуллаев был идентифицирован и задержан.

Проводится расследование.