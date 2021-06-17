Минтруда проводит реабилитацию возвращенных из Сирии азербайджанцев

После возвращения на родину граждан Азербайджана - шести женщин и 14 детей, которые содержались в лагере Амерна в Сирии, начата их реабилитация и реинтеграция, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда.

В продолжение поэтапных мер, предпринятых правительством Азербайджана по возвращению указанных лиц на родину, эти лица были привлечены к программе реабилитации. Их реабилитация проводится социальными работниками и психологами Агентства социального обслуживания на основе индивидуального плана. Реабилитационные и реинтеграционные мероприятия осуществляются в тесном сотрудничестве с соответствующими госструктурами.

Правительство продолжает принимать необходимые меры по защите прав и свобод своих граждан в соответствии с национальным законодательством и международными договорами, стороной которых выступает Азербайджан.