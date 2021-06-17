Ялту затопило: идет эвакуация жителей

"В настоящий момент в Ялте объявлен режим чрезвычайной ситуации. Реки вышли из берегов. Подтапливается центральная часть города. Проводим эвакуацию людей", - сказала Павленко.

В Ялте, где внезапно выпавшие две месячные нормы осадков вызвали наводнение, проводится эвакуация жителей подтопленных домов. В городе введен режим ЧС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "главу городской администрации" Янину Павленко.

По ее словам, количество выпавших за 11 часов осадков составляет более 90 мм. "Вышли из берегов две реки, проходящие через центр города: В настоящий момент нами полностью перекрыт въезд в город, поскольку ситуация такая, что сейчас неконтролируемый поток воды сносит машины, сносит людей, жертв нет".

Также в городе остановлены все троллейбусы и некоторые автобусы. Кроме того, грязевой сель сошел в районе поселка Оползневое.

Сообщается, что в городе решили отключить водоснабжение. Причиной стало схождение селевых потоков, что повлияло на качество очистки. Жителей просят запастись питьевой водой и не выходить из дома.

А в Черноморском флоте сообщили, что формируются подразделения для оказания помощи Ялте, в город отправится тяжелая техника и автомобили повышенной проходимости.