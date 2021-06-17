Ялту затопило: идет эвакуация жителей
В Ялте, где внезапно выпавшие две месячные нормы осадков вызвали наводнение, проводится эвакуация жителей подтопленных домов. В городе введен режим ЧС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "главу городской администрации" Янину Павленко.
"В настоящий момент в Ялте объявлен режим чрезвычайной ситуации. Реки вышли из берегов. Подтапливается центральная часть города. Проводим эвакуацию людей", - сказала Павленко.
По ее словам, количество выпавших за 11 часов осадков составляет более 90 мм. "Вышли из берегов две реки, проходящие через центр города: В настоящий момент нами полностью перекрыт въезд в город, поскольку ситуация такая, что сейчас неконтролируемый поток воды сносит машины, сносит людей, жертв нет".
Также в городе остановлены все троллейбусы и некоторые автобусы. Кроме того, грязевой сель сошел в районе поселка Оползневое.
Сообщается, что в городе решили отключить водоснабжение. Причиной стало схождение селевых потоков, что повлияло на качество очистки. Жителей просят запастись питьевой водой и не выходить из дома.
А в Черноморском флоте сообщили, что формируются подразделения для оказания помощи Ялте, в город отправится тяжелая техника и автомобили повышенной проходимости.