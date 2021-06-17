Кязимов обманом украл пенсию у пожилой женщины фото
Сотрудники Насиминского районного управления полиции задержали жителя Баку, подозреваемого в краже пенсии у пожилой женщины.
Согласно сообщению пресс-службы МВД, С.Кязимов (1996 г.р.), подойдя на улице к 81-летней Эльмире Азимовой, сказал, что голоден. Пожалевшая молодого человека женщина позвала его к себе домой и накормила. В «знак благодарности» Кязимов, улучив момент, вытащил из её кошелька свыше 350 манатов и сбежал.
В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, Кязимов был задержан. Проводится расследование.