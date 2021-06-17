Гордан Грлич-Радман: Хорватия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана обновлено
Хорватия всегда поддерживала и поддерживает суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность границ Азербайджана. Об этом сказал министр иностранных дел и европейской интеграции Хорватии Гордан Грлич-Радман на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым 18 июня в рамках участия в Дипломатическом форуме в Анталье, сообщает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.
Министр Джейхун Байрамов проинформировал хорватского коллегу о поствоенном периоде, ситуации на освобожденных территориях, масштабе разрушений, минной угрозе, процессе разминирования, работах по восстановлению и созиданию.
Джейхун Байрамов подчеркнул важность подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией на основе уважения суверенитета и территориальной целостности стран.
Министр Гордан Грлич-Радман сказал, что Хорватия всегда поддерживала и поддерживает суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность границ Азербайджана. Он отметил возможности экономического сотрудничества, в частности в сельскохозяйственной и туристической сферах, сославшись на работу Совместной комиссии с целью поощрения экономического сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией.
Хорватский министр поблагодарил Азербайджан за поддержку во время землетрясения в Хорватии.
На встрече также состоялся обмен мнениями в связи с сотрудничеством двух стран в рамках международных организаций и вопросами, представляющими взаимный интерес.
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Находящийся в Турции с визитом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился сегодня со своим хорватским коллегой Горданом Грличем-Радманом.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МИД, встреча состоялась в рамках Дипломатического форума в Анталье.