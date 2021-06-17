Хорватия всегда поддерживала и поддерживает суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность границ Азербайджана. Об этом сказал министр иностранных дел и европейской интеграции Хорватии Гордан Грлич-Радман на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым 18 июня в рамках участия в Дипломатическом форуме в Анталье, сообщает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал хорватского коллегу о поствоенном периоде, ситуации на освобожденных территориях, масштабе разрушений, минной угрозе, процессе разминирования, работах по восстановлению и созиданию.

Джейхун Байрамов подчеркнул важность подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией на основе уважения суверенитета и территориальной целостности стран.

Министр Гордан Грлич-Радман сказал, что Хорватия всегда поддерживала и поддерживает суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность границ Азербайджана. Он отметил возможности экономического сотрудничества, в частности в сельскохозяйственной и туристической сферах, сославшись на работу Совместной комиссии с целью поощрения экономического сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией.

Хорватский министр поблагодарил Азербайджан за поддержку во время землетрясения в Хорватии.

На встрече также состоялся обмен мнениями в связи с сотрудничеством двух стран в рамках международных организаций и вопросами, представляющими взаимный интерес.