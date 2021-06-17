Завезли 17 грузовиков с минами в Лачин и Кельбаджар Генпрокуратура расследует
7 июня 2021 года haqqin.az сообщал об интервью, которое 6 июня 2021 года дал агентству «Ноян Тапан» в Ереване и армянскому телевидению полковник ВС Армении Корюн Гумашян, в котором он признался, что около 500-600 га земли в Кельбаджарском и Лачинском районах были заминированы путём закапывания противотанковых и противопехотных мин, привезенных на 17 грузовых автомобилях.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, в ходе проведенного Генеральной прокуратурой расследования возникли основательные подозрения, что директор военного училища имени Тиграна Меца полковник ВС Армении в отставке Корюн Гумашян, вступив в преступный сговор с другими лицами, чья личность устанавливается, с целью осуществления провокационных действий и массовых убийств граждан Азербайджана, с использованием 17 грузовых автомобилей установил противотанковые и противопехотные мины в Лачинском и Кельбаджарском районах Азербайджана.
"Отсутствие официального опровержения заявлений Гумашяна относительно минирования территорий военно-политическим руководством Армении указывает на наличие этих фактов. Достоверность вышеуказанного подтверждают недавние факты гибели и ранения азербайджанцев, подорвавшихся на противотанковых и противопехотных минах на освобожденных территориях Лачинского и Кельбаджарского районов", - говорится в заявлении Генпрокуратуры Азербайджана.
В связи с вышеизложенным в Военной прокуратуре Гянджи возбуждено уголовное дело. Корюн Гумашян привлечен в качестве обвиняемого по статьям 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), 120.2.7 (убийство двух и более лиц), 120.2.12 (по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджана, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде ареста, Гумашян объявлен в международный розыск.
Генеральная прокуратура продолжает принимать все возможные меры для привлечения к ответственности в соответствии с международным правом виновных в этих и других подобных преступлениях.