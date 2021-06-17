7 июня 2021 года haqqin.az сообщал об интервью, которое 6 июня 2021 года дал агентству «Ноян Тапан» в Ереване и армянскому телевидению полковник ВС Армении Корюн Гумашян, в котором он признался, что около 500-600 га земли в Кельбаджарском и Лачинском районах были заминированы путём закапывания противотанковых и противопехотных мин, привезенных на 17 грузовых автомобилях.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, в ходе проведенного Генеральной прокуратурой расследования возникли основательные подозрения, что директор военного училища имени Тиграна Меца полковник ВС Армении в отставке Корюн Гумашян, вступив в преступный сговор с другими лицами, чья личность устанавливается, с целью осуществления провокационных действий и массовых убийств граждан Азербайджана, с использованием 17 грузовых автомобилей установил противотанковые и противопехотные мины в Лачинском и Кельбаджарском районах Азербайджана.

"Отсутствие официального опровержения заявлений Гумашяна относительно минирования территорий военно-политическим руководством Армении указывает на наличие этих фактов. Достоверность вышеуказанного подтверждают недавние факты гибели и ранения азербайджанцев, подорвавшихся на противотанковых и противопехотных минах на освобожденных территориях Лачинского и Кельбаджарского районов", - говорится в заявлении Генпрокуратуры Азербайджана.

