Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии отеля “Интерконтиненталь” в Баку
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 18 июня приняли участие в открытии отеля “Интерконтиненталь” в Баку, сообщает АзерТАдж.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 18 июня приняли участие в открытии отеля “Интерконтиненталь” в Баку, сообщает АзерТАдж.
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