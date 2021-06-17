Хомейни не хотел, чтобы муллы были президентами. Но… самое актуальное в регионе
Сегодня, 18 июня, иранцы в тринадцатый раз выбирают нового президента. Победу прочат председателю Верховного суда Ибрахиму Раиси.
Самые первые выборы в истории Ирана (если не считать выборами племенные институты курултая) прошли в 1906 г. Это были выборы в Меджлис, прошедшие на фоне набиравшей обороты Конституционной революции. Избирательным правом наделялись мужчины в возрасте от 25 лет, обладавшие хорошей репутацией и проходившие имущественный ценз. Первым спикером Меджлиса стал один из лидеров конституционного движения Муртаза-кули Хидаят, убитый в 1911 году.
Самые массовые выборы с точки зрения числа проголосовавших – последние на данный момент выборы президента в Иране, состоявшиеся в мае 2017 года. На них проголосовал 41 млн человек. Рекордно высокий процент явки был зафиксирован на скандальных выборах 2009 года (84%), а самый низкий - на выборах 1993 года, когда на второй срок был избран Али Акбар Хашеми Рафсанджани.
Самый большой набор кандидатов – 124 человека – был допущен к президентским выборам 1979 года, первым в истории Исламской Республики. Меньше всего кандидатов было допущено к выборам 1989 г., когда в бюллетене были всего две фамилии – будущего президента Рафсанджани и Аббаса Шейбани.
Самый короткий срок на посту президента отслужил Мохаммад Али Раджаи. Он победил на внеочередных июльских выборах 1981 г., назначенных после импичмента Абольхасана Банисадра, первого президента Ирана. Раджаи вступил в должность 2 августа, а 30 августа стал жертвой теракта.
Всего два президента в истории выборов отслужили меньше двух сроков – это упомянутые выше Раджаи и Банисадр. Остальные президенты успешно пережили процедуру переизбрания. Абольхасан Банисадр также является старейшим из ныне живущих президентов Ирана.
Первоначально лидер исламской революции Рухолла Хомейни был против участия шиитского духовенства в президентских выборах. Однако ситуация изменилась: на настоящий момент из 7 человек, занимавших пост президента, четверо принадлежали к кругам религиозных ученых. В случае победы Раиси он станет пятым президентом «из духовенства».
Больше всех в выборах участвовал Мохсен Резаи – в 2005 (зарегистрирован, но снял кандидатуру), 2009, 2013 гг., а также планирует участвовать в выборах 2021 года. Ряду кандидатов несколько раз было отказано в участии в выборах. Совет стражей многократно не одобрял кандидатуры Ибрахима Йазди, Эззатоллы Сахаби и Махмуда Ахмадинежада.
Сегодня за пределами Ирана открылись 234 избирательных участка в 133 странах. Так, 27 избирательных участков заработают на территории США для проживающей в этой стране иранской общины.
В трех странах участки открыть не удалось: Канада (правительство страны не дало разрешение), Йемен (страна находится в блокаде) и Сингапур (из-за коронавируса). Поскольку значительное число иранцев живут в Канаде, избирательный участок будет открыт в американском городе Буффало, расположенном близ канадской границы.
Не в Иране проголосует, например, глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф, который находится с рабочим визитом в Турции и будет голосовать в Анталье. Кроме того, заместитель министра иностранных дел Аббас Арагчи будет голосовать на избирательном участке в Вене, где он участвует в переговорах Совместной комиссии по ядерной сделке.