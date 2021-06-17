Самые первые выборы в истории Ирана (если не считать выборами племенные институты курултая) прошли в 1906 г. Это были выборы в Меджлис, прошедшие на фоне набиравшей обороты Конституционной революции. Избирательным правом наделялись мужчины в возрасте от 25 лет, обладавшие хорошей репутацией и проходившие имущественный ценз. Первым спикером Меджлиса стал один из лидеров конституционного движения Муртаза-кули Хидаят, убитый в 1911 году.

Сегодня, 18 июня, иранцы в тринадцатый раз выбирают нового президента. Победу прочат председателю Верховного суда Ибрахиму Раиси.

Самые массовые выборы с точки зрения числа проголосовавших – последние на данный момент выборы президента в Иране, состоявшиеся в мае 2017 года. На них проголосовал 41 млн человек. Рекордно высокий процент явки был зафиксирован на скандальных выборах 2009 года (84%), а самый низкий - на выборах 1993 года, когда на второй срок был избран Али Акбар Хашеми Рафсанджани.

Самый большой набор кандидатов – 124 человека – был допущен к президентским выборам 1979 года, первым в истории Исламской Республики. Меньше всего кандидатов было допущено к выборам 1989 г., когда в бюллетене были всего две фамилии – будущего президента Рафсанджани и Аббаса Шейбани.

Самый короткий срок на посту президента отслужил Мохаммад Али Раджаи. Он победил на внеочередных июльских выборах 1981 г., назначенных после импичмента Абольхасана Банисадра, первого президента Ирана. Раджаи вступил в должность 2 августа, а 30 августа стал жертвой теракта.

Всего два президента в истории выборов отслужили меньше двух сроков – это упомянутые выше Раджаи и Банисадр. Остальные президенты успешно пережили процедуру переизбрания. Абольхасан Банисадр также является старейшим из ныне живущих президентов Ирана.