Хомейни не хотел, чтобы муллы были президентами. Но… самое актуальное в регионе

Икрам Нур, автор haqqin.az

Сегодня, 18 июня, иранцы в тринадцатый раз выбирают нового президента. Победу прочат председателю Верховного суда Ибрахиму Раиси.

Самые первые выборы в истории Ирана (если не считать выборами племенные институты курултая) прошли в 1906 г. Это были выборы в Меджлис, прошедшие на фоне набиравшей обороты Конституционной революции. Избирательным правом наделялись мужчины в возрасте от 25 лет, обладавшие хорошей репутацией и проходившие имущественный ценз. Первым спикером Меджлиса стал один из лидеров конституционного движения Муртаза-кули Хидаят, убитый в 1911 году.

аятолла Хаменеи и Ибрахим Раиси

Самые массовые выборы с точки зрения числа проголосовавших – последние на данный момент выборы президента в Иране, состоявшиеся в мае 2017 года. На них проголосовал 41 млн человек. Рекордно высокий процент явки был зафиксирован на скандальных выборах 2009 года (84%), а самый низкий - на выборах 1993 года, когда на второй срок был избран Али Акбар Хашеми Рафсанджани.

Самый большой набор кандидатов – 124 человека – был допущен к президентским выборам 1979 года, первым в истории Исламской Республики. Меньше всего кандидатов было допущено к выборам 1989 г., когда в бюллетене были всего две фамилии – будущего президента Рафсанджани и Аббаса Шейбани.

Самый короткий срок на посту президента отслужил Мохаммад Али Раджаи. Он победил на внеочередных июльских выборах 1981 г., назначенных после импичмента Абольхасана Банисадра, первого президента Ирана. Раджаи вступил в должность 2 августа, а 30 августа стал жертвой теракта. 

Всего два президента в истории выборов отслужили меньше двух сроков – это упомянутые выше Раджаи и Банисадр. Остальные президенты успешно пережили процедуру переизбрания. Абольхасан Банисадр также является старейшим из ныне живущих президентов Ирана.

Али Акбар Хашеми Рафсанджани

Первоначально лидер исламской революции Рухолла Хомейни был против участия шиитского духовенства в президентских выборах. Однако ситуация изменилась: на настоящий момент из 7 человек, занимавших пост президента, четверо принадлежали к кругам религиозных ученых. В случае победы Раиси он станет пятым президентом «из духовенства».

Больше всех в выборах участвовал Мохсен Резаи – в 2005 (зарегистрирован, но снял кандидатуру), 2009, 2013 гг., а также планирует участвовать в выборах 2021 года. Ряду кандидатов несколько раз было отказано в участии в выборах. Совет стражей многократно не одобрял кандидатуры Ибрахима Йазди, Эззатоллы Сахаби и Махмуда Ахмадинежада.

Сегодня за пределами Ирана открылись 234 избирательных участка в 133 странах. Так, 27 избирательных участков заработают на территории США для проживающей в этой стране иранской общины.

Хомейни был против участия шиитского духовенства в президентских выборах

В трех странах участки открыть не удалось: Канада (правительство страны не дало разрешение), Йемен (страна находится в блокаде) и Сингапур (из-за коронавируса). Поскольку значительное число иранцев живут в Канаде, избирательный участок будет открыт в американском городе Буффало, расположенном близ канадской границы.

Не в Иране проголосует, например, глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф, который находится с рабочим визитом в Турции и будет голосовать в Анталье. Кроме того, заместитель министра иностранных дел Аббас Арагчи будет голосовать на избирательном участке в Вене, где он участвует в переговорах Совместной комиссии по ядерной сделке.