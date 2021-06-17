Сафар Мехтиев отметил, что развитие системы здравоохранения в Азербайджане связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева, именно в результате его дальновидной политики за короткое время были предприняты успешные шаги в этой области.

На мероприятии было заслушано видеообращение председателя Государственного таможенного комитета генерал-полковника таможенной службы Сафара Мехтиева к сотрудникам Центрального таможенного госпиталя. В видеообращении председатель госкомитета, высоко оценив деятельность Центрального таможенного госпиталя, поздравил всех медицинских работников с профессиональным праздником, пожелал им успехов в нелегком и почетном труде.

Начальник Управления медицинской службы Государственного таможенного комитета генерал-майор медицинской службы Джейхун Мамедов в своем выступлении подчеркнул, что празднование 17 июня в качестве профессионального праздника медицинских работников в течение 20 лет по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева является примером внимания и заботы к работникам здравоохранения, играющим неоценимую роль в социальном развитии страны, защите здоровья населения.

Отметив, что в настоящее время эта политика продолжается президентом Ильхамом Алиевым, Джейхун Мамедов отметил, что предпринимаются целенаправленные шаги по совершенствованию медицинских услуг, оказываемых населению, и формированию качественных, отвечающих международным стандартам услуг. В завершение своего выступления Джейхун Мамедов поздравил работников здравоохранения и всех сотрудников госпиталя, имеющих исключительные заслуги в оказании качественных медицинских услуг в Азербайджане, а также на пути к победе на обоих фронтах, и пожелал им успехов в деятельности.

Выступивший на мероприятии главный врач Центрального таможенного госпиталя Эльман Мамедов проинформировал о последовательной и систематической организации работы с точки зрения как медицинского персонала, так и материально-технического обеспечения для борьбы с коронавирусом и успешной деятельности Центрального таможенного госпиталя в ходе Отечественной войны. Отметив, что роль медицинских работников, сражающихся на обоих фронтах, в общем успехе имеет особое значение, Эльман Мамедов поздравил весь персонал и выразил уверенность в том, что успешная деятельность будет продолжительной.

На мероприятии также выступил начальник научно-экспериментального и Учебного центра управления медицинской службы Государственного таможенного комитета Рашад Махмудов, заместитель начальника Центрального таможенного госпиталя Бахтияр Мусаев, врач скорой помощи Центрального таможенного госпиталя, участник Отечественной войны Раджу Набиев.

В конце мероприятия отличившиеся сотрудники были награждены специальными званиями, почетными грамотами и значками Государственного таможенного комитета, Министерства здравоохранения и управления медицинской службы Комитета.