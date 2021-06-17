Improtex Industries и Imagro, входящие в группу компаний Improtex, успешно участвуют в выставке Caspian Agro 2021, которая вновь открыла свои двери для азербайджанских фермеров после годичного перерыва.

ООО Improtex Industries, начавшее свою деятельность в 2013 году и производящее передовые в Кавказском регионе металлоконструкции и грузовые навесы, а также сельскохозяйственные прицепы, оснащено современным и высокотехнологичным оборудованием.

Компания впервые представила на выставке полностью произведённые в Азербайджане грузовые машины различных габаритов, предназначенные для перевозки мусора, и пожарные машины. В то же время на базе технологических возможностей предприятия представлены топливные баки, различные прицепы, производство которых основано на самых прогрессивных европейских технологиях.