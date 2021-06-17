На Caspian Agro 2021 представлены мусоровозы и пожарные машины, полностью произведенные в Азербайджане фото; видео
Improtex Industries и Imagro, входящие в группу компаний Improtex, успешно участвуют в выставке Caspian Agro 2021, которая вновь открыла свои двери для азербайджанских фермеров после годичного перерыва.
ООО Improtex Industries, начавшее свою деятельность в 2013 году и производящее передовые в Кавказском регионе металлоконструкции и грузовые навесы, а также сельскохозяйственные прицепы, оснащено современным и высокотехнологичным оборудованием.
Компания впервые представила на выставке полностью произведённые в Азербайджане грузовые машины различных габаритов, предназначенные для перевозки мусора, и пожарные машины. В то же время на базе технологических возможностей предприятия представлены топливные баки, различные прицепы, производство которых основано на самых прогрессивных европейских технологиях.
Отметим, что полное производство вышеуказанных машин в Азербайджане является значимым прорывом в сфере экономики страны и не может не радовать, так как благодаря ООО Improtex Industries не только создаются новый рабочие места, но и развивается ненефтяной сектор, что сегодня является одним из основных экономических приоритетов.
При этом технологический потенциал ООО Improtex Industries представлен бизнес-партнерам в проектах, которые планируется реализовать на территориях, освобожденных под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в результате 44-дневной Отечественной войны.
ООО Imagro, входящее в группу компаний Improtex, на рынке сельскохозяйственной техники с 2019 года представлено на выставке Caspian Agro. В результате успешной бизнес-политики, реализованной за короткий период времени, Imagro на сегодняшний день является единственным представителем около 10 мировых брендов в Азербайджане, таких как Massey Ferguson, Horsh, GreatPlain, Farmet, Celli, Rinieri, İDEAL, Alpego, Moro Aratri, Side-Roll, Hattat и т.д. Сельхозтехника данных брендов доступна для покупки в лизинг с 40%-ной государственной субсидией.
Адрес: Баку – Сальянское шоссе, 15 км.
Контактные номера: 012-448-02-00, 050-270-03-37