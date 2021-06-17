Премьер Испании объявил об отмене масочного режима

Правительство Испании отменит обязательное ношение масок на улице с 26 июня, заявил премьер-министр Педро Санчес. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы правительства.

«Мы проведем внеочередное заседание Совета министров в следующий четверг, на котором мы предложим испанскому обществу отменить маски с 26 июня на открытом воздухе», — рассказал Санчес. «Это будут последние выходные с маской на открытом воздухе», — добавил он.

Напомним, с начала пандемии в Испании было зафиксировано свыше 3,75 млн случаев заражения, более 80,6 тыс. пациентов умерли. В конце октября 2020 года правительство ввело в стране режим повышенной готовности, который завершился 9 мая этого года. 27 декабря прошлого года в Испании началась вакцинация населения.