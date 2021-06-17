Сотрудники Главного таможенного управления Баку предотвратили реализацию незаконно ввезенных на территорию страны безакцизных сигарет.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни, поступила оперативная информация о реализации в Баку и Сумгаите подакцизных сигарет в больших количествах на автомобиле марки Mercedes Benz.

После подтверждения информации, созданная оперативная группа провела оперативно-розыскные мероприятия на территории Ясамальского района и задержала автомобиль марки Mercedes Benz.

В ходе осмотра в автомобиле было обнаружено 120 000 сигарет различных марок, не маркированных акцизными марками Азербайджана.

По факту проводится расследование.