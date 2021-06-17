Организм космонавтов модифицируют для полета на Марс

Специалисты из России и США рассматривают возможность модификации людей, которым предстоит дальний космический полет, например, на Марс. В частности, обсуждается, следует ли удалять селезенку космонавтам для снижения радиационного поражения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олега Орлова.

Космические лучи и радиация Солнца оказывают губительное воздействие на клетки и ДНК человека. При перелете на Марс космонавты будут находиться вне защищающего магнитного поля Земли, в результате возрастет риск развития рака, а также когнитивных нарушений. Одним из наиболее уязвимых перед радиацией органом является селезенка, которая отвечает за формирование иммунного ответа и за разрушение старых и поврежденных клеток крови. Радиационные повреждения этого органа могут нанести урон всему организму, например, привести к внутрибрюшному кровотечению.

По мнению некоторых специалистов, на Марс имеет смысл отправлять «модифицированных» космонавтов, которым проведена спленэктомия — хирургическое удаление селезенки. Кроме того, перед полетом можно заменить хрусталики глаза на искусственные, чтобы предотвратить развитие радиационной катаракты, а также заранее провести лечение области мозга, изменения в которой могут привести к серьезным когнитивным нарушениям.