Собянин: у 90% заболевших COVID-19 москвичей обнаружен мутировавший индийский штамм

Новый обнаруженный в Москве штамм коронавируса выявили почти у 90% вновь заболевших в столице, он распространяется быстрее и действует агрессивнее, чем уханьский штамм. Мутировавший штамм называют "дельта", сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС.

"Последние данные, которые мы получили - 89,3% заболевших в Москве заболели коронавирусом мутированным, так называемая дельта, это индийский штамм. Он оказался более агрессивным, быстрее распространяется, и самое неприятное, - для того, чтобы противостоять человеку ему, его иммунный статус, количество антител, должен быть почти в два раза выше, чем к уханьскому вирусу", - сказал Собянин в интервью Первому каналу.

Для защиты от мутировавшего штамма коронавируса уровень антител должен быть вдвое выше, чем от уханьского.