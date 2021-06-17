В Азербайджане, по данным на 18 июня, за сутки выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 148 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались двое человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 335 399 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 329 339 человек благополучно прошли лечение, 4961 пациент клиник скончался.

Лечение 1099 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3 661 027 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 7953 - за минувшие сутки.