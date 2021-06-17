Теймур Раджабов начал турнир в Париже с партии с Ароняном

На этот раз шахматисты играют в рапид и в блиц. В течение пяти дней 11 элитных гроссмейстеров, среди которых и азербайджанец Теймур Раджабов, сыграют 9 туров в быстрые шахматы и 18 туров в блиц.

Сегодня в Париже стартовал второй турнир из серии Grand Chess Tour.

В 1-м туре Раджабов играл в рапид с Левоном Ароняном. Партия завершилась вничью. Сегодня Теймур проведет еще две партии – против француза Максима Вашье-Ляграва и иранца Алирезы Фирузджи.

Контроль времени в быстрых шахматах – 25 минут плюс 10 секунд за каждый сделанный ход, в блице – 5 минут плюс 2 секунды.

В соревнованиях по быстрым шахматам за победу дается 2 очка, за ничью – 1.

Турнир в Париже это второе соревнование из серии Grand Chess Tour. Первое завершилось на днях в Будапеште и его уверенно выиграл Шахрияр Мамедъяров.

После Париже в Grand Chess Tour будет сыграно еще три турнира. Два следующих соревнования также будут по рапиду и блицу – в Загребе (5-12 июля) и Сент-Луисе (9-16 августа). А последний турнир, который также пройдет в Сент-Луисе с 16 по 28 августа, - по классическим шахматам.

Призовой фонд соревнования в Париже равен 150 тысячам долларов. Общий призовой фонд серии – 1 миллион 275 тысяч долларов плюс 175 тысяч, которые разделят между лучшими шахматистами по итогам пяти турниров.