Сильный пожар в Хачмазе потушили МЧС заявляет...; видео
Сотрудники Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям справились с лесным пожаром близ поселка Набрань в Хачмазском районе Азербайджана.
Несмотря на сложный рельеф, жару и ветреную погоду, силы МЧС, привлеченные на место происшествия, предотвратили распространение огня на более обширную площадь и потушили возгорание, сообщает сайт министерства.
Накануне МЧС сообщало о пожарах на пшеничных полях поселков Набрань и Ниязоба Хачмазского района, которые угрожали перекинуться на местные леса. На место для борьбы со стихией были направлены силы Государственной службы пожарной охраны, Войск гражданской обороны и Северного регионального центра МЧС, а также пожарные из соседних районов. Личный состав и специальная техника в усиленном режиме принимали меры для ликвидации возгорания. На место пожара также был привлечен вертолет авиационного подразделения министерства.