Ильхам Алиев наградил сотрудников Госкомитета по работе с религиозными структурами
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в пятницу распоряжение о награждении сотрудников Госкомитета по работе с религиозными образованиями. Текст распоряжения размещен на официальном сайте президента.
В соответствии с распоряжением, в связи с 20-летием со дня создания Государственного комитета по работе с религиозными структурами и за плодотворную деятельность в урегулировании отношений между государством и религией награждаются:
Медалью «Терегги»
Аллахвердиева Сабина Эльбрус гызы
Бабаев Вугар Сайяд оглу
Хазиев Али Вели оглу
Хумматов Вугар Хуммат оглу
Медалью «За отличие на государственной службе»
Исмиев Шахрияр Мурадхан оглу
Пашазаде Тархан Алхаддин оглу.