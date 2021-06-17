Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ГТК, председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев пожелал завершившему дипломатическую деятельность координатору-резиденту ООН в Азербайджане Гуламу Ишагзаеву успехов в дальнейшей деятельности.

Сообщив о мерах, принятых в направлении более эффективного и прозрачного построения таможенного дела, которое играет важную роль в формировании экономики страны, С. Мехтиев рассказал о реформах, проводимых под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева в таможенной системе страны. Было отмечено, что за счет применяемых нововведений обеспечена прозрачность, в несколько раз увеличены средства, выплачиваемые из государственного бюджета, достигнуты важные успехи в борьбе с контрабандой.

Председатель комитета рассказал о положительном влиянии эффективного сотрудничества между ООН и ГТК в развитие таможенной службы, высоко оценил деятельность координатора-резидента Гулама Ишагзая, завершившего дипломатическую деятельность по дальнейшему укреплению этих связей.

Оценивая совместно реализуемые проекты как проявление особого внимания и заботы о ГТК в ООН, С.Мехтиев выразил надежду на продолжение взаимодействия и дальнейшего сотрудничества.

Выразив благодарность председателю Государственного таможенного комитета Сафару Мехтиеву за хорошие слова и теплый прием, резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Ишагзай рассказал о деятельности представляемой им структуры, связанной с таможенными органами, высоко оценил реформы, осуществляемые в таможенной системе, выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества между таможенной службой Азербайджана и ООН.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.