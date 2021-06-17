Из-за пандемии в Мекке святую воду начали раздавать роботы видео
Власти Саудовской Аравии объявили, что 60 000 жителей, вакцинированных от коронавируса, смогут совершить паломничество в июле. Это больше, чем в прошлом году, но значительно ниже, чем в обычное время. В 2019 году в хадже приняли участие около 2,5 млн мусульман со всего мира, пишут зарубежные СМИ.
Ведомства в королевстве надеются в 2021 году предотвратить любые вспышки коронавируса. В качестве одной из мер для обслуживания паломников запустили маленьких черно-белых роботов, каждый из которых загружен бутылями со святой водой.
«Цель этих роботов — предоставлять личные услуги без какого-либо контакта с людьми», — объяснил Бадер аль-Локмани, заведующий священного источника Замзам в Большой мечети Мекки.
На протяжении веков паломники посещали Мекку, чтобы выпить воды из источника Замзам. Это колодец в Мекке под площадью мечети аль-Харам, на расстоянии 21 м от Каабы. Глубина колодца — 30 метров. Омовение в Замзаме и питьё его воды — важный элемент хаджа и умры.
Сейчас доступно около 20 роботов для помощи посетителям и паломникам во время хаджа. При необходимости власти задействуют и других.