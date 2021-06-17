Власти Саудовской Аравии объявили, что 60 000 жителей, вакцинированных от коронавируса, смогут совершить паломничество в июле. Это больше, чем в прошлом году, но значительно ниже, чем в обычное время. В 2019 году в хадже приняли участие около 2,5 млн мусульман со всего мира, пишут зарубежные СМИ.

Ведомства в королевстве надеются в 2021 году предотвратить любые вспышки коронавируса. В качестве одной из мер для обслуживания паломников запустили маленьких черно-белых роботов, каждый из которых загружен бутылями со святой водой.