Левон Тер-Петросян: «После войны мы потеряли Карабах, после выборов потеряем Армению»

«Исключено, чтобы после выборов не было столкновений». Об этом на встрече с журналистами 18 июня сказал первый президент Армении, глава партии «Армянский национальный конгресс» Левон Тер-Петросян.

«Если противостояние на выборах не выльется в физические столкновения, уже хорошо. Но это исключено. Обе стороны пойдут на все. Они уже заказали митинги, их намерения понятны», - цитируют армянские СМИ Тер-Петросяна.

Кроме того, Тер-Петросян заявил, что, если Армения пойдет по такому пути, это будет второе поражение за год.

«Мы видим, какие силы вовлечены в эти выборы, к каким средствам они прибегают. Объявили войну друг против друга. С их стороны ожидаема любая авантюра. Пришло время протрезветь, иначе, если по итогам войны мы потеряли Карабах, то по итогам выборов можем потерять Армению. Я не преувеличиваю. Так и будет, если будут гражданские столкновения», - утверждает экс-президент Армении.