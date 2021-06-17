Ильхам Алиев наградил работников здравоохранения
Президент Ильхам Алиев 18 июня подписал распоряжение о присвоении почетных званий группе работников здравоохранения Азербайджана.
С полным списком лиц, которым присвоены почетные звания «Заслуженный врач» и «Заслуженный работник здравоохранения», можно ознакомиться здесь.
Президент Ильхам Алиев также подписал распоряжение о награждении работников здравоохранения медалью «Терегги» за плодотворную деятельность в сфере здравоохранения Азербайджана.
С полным списком награжденных лиц можно ознакомиться здесь.