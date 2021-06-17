Армянская диаспора атакует посла США в Ереване: ее обвиняют в защите интересов Азербайджана

Выступая перед партнерами в Конгрессе, Амбарян указал на ответственность за общесистемные провалы главы американской дипломатической миссии в Ереване.

Председатель Армянского национального комитета Америки (ANCA) Раффи Амбарян выступил с призывами к Госдепартаменту отозвать посла США в Армении Линн Трейси, пишут армянские СМИ со ссылкой на сайт организации.

«Пребывание посла Трейси в посольстве США в Ереване отмечено серьезными провалами, что привело к общесистемному краху нашей дипломатической миссии», — утверждает Амбарян.

По словам Амбаряна, Линн Трейси не удалось отстоять гуманитарную помощь США Карабаху, даже несмотря на то, что другие уязвимые группы населения в Бирме, Эфиопии, Йемене и других местах получили чрезвычайную помощь на сотни миллионов долларов.

«Она не смогла организовать работу по освобождению армянских военнопленных... не смогла противостоять использованию Азербайджаном военной помощи США... она также не смогла поддержать торговые отношения между США и Арменией», - обвиняет Амбарян американского посла.

Амбарян призвал администрацию Байдена назначить нового посла в Ереване и тем самым восстановить отношения между США и Арменией на прочной основе.