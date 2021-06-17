Ученые выделили ключевую мутацию «индийского штамма» коронавируса

Новый опасный штамм появился в Индии в ноябре прошлого года и начал активно распространяться по планете весной. Он отличается от других разновидностей SARS-CoV-2 набором из нескольких ранее не встречавшихся мутаций, которые повышают его заразность и придают ему стойкость к действию антител.

Группа биологов из Японии под руководством доцента университета Токио Кея Сато собрала несколько сотен образцов индийской версии вируса и сопоставила их геномы. Выяснилось, что геном содержал в себе мутацию P681R. Она расположена в той части генома SARS-CoV-2, которая кодирует белки его оболочки, отвечающие за проникновение вируса в клетки, передает ТАСС.

Опыты показали, что мутация P681R снижает общую заразность ковида, но при этом повышает скорость слияния его белков с оболочкой клеток, а также ускоряет передачу вируса между клетками. Все это значительно снижает вероятность того, что частицы вируса будут распознаны и нейтрализованы антителами, и способствует его быстрому распространению в организме.