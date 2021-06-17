Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России принял решение о целесообразности восстановления полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня. Об этом сообщила на брифинге в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По заключению наших специалистов, с учетом обсуждения и полноценного рассмотрения этого вопроса всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти на заседании оперативного штаба было принято решение о целесообразности восстановления авиационного сообщения с Турецкой Республикой с 22 июня этого года", - приводит слова Голиковой ТАСС.