В Калифорнии объявили чрезвычайную ситуацию: почти 50-градусная жара

В американском штате Калифорния объявили чрезвычайную ситуацию из-за экстремальной жары - там власти пытаются решить проблемы энергосистемы. Об этом заявил губернатор Гэвин Ньюсом, сообщает Fox News в пятницу, 18 июня.

В некоторых частях штата и регионах других западных штатов на этой неделе фиксировались рекордные дневные максимумы - температура поднималась до +47,7 градуса по Цельсию.

Режим ЧС призван ослабить ограничения на резервные генераторы, вспомогательные двигатели и другие источники электроэнергии. Также на время ЧС снимаются ограничения по расходу топлива и качества воздуха для коммунальных предприятий. Местных жителей призвали снизить энергопотребление по вечерам.