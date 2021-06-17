ООН: Беженцы-иностранцы заявляют, что в Азербайджане нет расизма и дискриминации

Примерно две тысячи беженцев и ищущих убежище лиц из других стран, в основном из Афганистана и стран региона, имеют доступ к образовательной системе Азербайджана, говорится в обращении представителя Верховного комиссариата ООН по делам беженцев в Азербайджане Гуидо Амбросо, передает Trend.

По словам Амбросо, с 2020 года в отношении этих лиц применяется закон об обязательном медицинском страховании, они включены в общую систему здравоохранения Азербайджана для лечения и вакцинации от COVID-19.

«...Большинство беженцев чувствуют себя интегрированными, некоторые из них родились в Азербайджане или приехали в страну детьми, они свободно говорят на азербайджанском языке, отмечают, что здесь нет никакого расизма и дискриминации, что у них есть потенциал. Надеюсь, что, когда наконец появилась реальная возможность для сотен тысяч азербайджанских вынужденных переселенцев вернуться на свои родные земли, станет возможным и продвижение на пути интеграции в азербайджанское общество менее двух тысяч беженцев, которые не могут вернуться на родину. Это было бы еще одним показателем политики толерантности и мультикультурализма Азербайджана», - говорится в обращении Гуидо Амбросо.