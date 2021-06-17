Палестинцы отказались от вакцин из Израиля

Премьер-министр Палестинской автономии Мухаммед Штайе отменил сделку с Израилем о передаче 1,4 млн вакцин от коронавируса Pfizer. Об этом он сообщил вечером 18 июня. По его словам, срок действия вакцин истекает уже в июне, поэтому в автономии не готовы их принять, пишет израильское издание «Детали».

Ранее израильские власти приняли решение передать Палестинской автономии 1,4 млн доз вакцины Pfizer, срок годности которой скоро истечет. Взамен Израиль должен был получить от Pfizer такое же количество свежих доз вакцины в сентябре-октябре 2021 года – в счет той партии, которая изначально предназначалась Палестинской автономии.

По словам министра здравоохранения ПА Май аль-Кайлы, палестинские медики проверили полученные сегодня вакцины и пришли к выводу, что они не соответствуют желаемым характеристикам. Поэтому было решено вернуть их.