Мотоциклист-экстремал погиб при попытке установить мировой рекорд

Мотоциклист-экстремал Алекс Харвилл разбился насмерть при попытке установить мировой рекорд по дальности прыжка на мотоцикле с трамплина, передает СNN.

Инцидент произошел на репетиции перед началом шоу в американском штате Вашингтон, на котором 28-летний Харвилл должен был прыгать на расстояние 107 метров перед тысячами зрителей.

Во время тренировочного прыжка мотоциклист не долетел лишь несколько метров и ударился о склон земляной насыпи, на который должен был приземлиться. При этом с Харвилла слетел шлем, и его перебросило через руль.

Харвилл был профессиональным гонщиком по мотокроссу и каскадером. Он обладатель мирового рекорда по прыжку на мотоцикле с песчаного трамплина (90,69 метра), который был установлен в 2013 году.