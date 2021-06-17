Евро-2020: Хорватия и Чехия сыграли вничью
В шотландском Глазго состоялся матч 2-го тура Евро-2020 в группе «D» между сборными Хорватии и Чехии.
Встреча завершилась со счетом 1:1. Патрик Шик на 37-й минуте с пенальти вывел Чехию вперед. Хорваты ушли от поражения благодаря голу Ивана Перишича на 47-й минуте.
Сегодня в группе «D» состоится еще один матч 2-го тура, в котором Англия в Лондоне примет Шотландию и в случае победы гарантирует себе путевку в плей-офф.
Турнирное положение
1.Чехия – 4 очка, разница мячей 3-1 (2 матча)
2.Англия – 3, 1-0 (1)
3.Хорватия – 1, 1-2 (2)
4.Шотландия – 0, 0-2 (1).