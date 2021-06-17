В Баку полиция провела рейды в общественном транспорте видео
Сотрудники полиции продолжают мероприятия по обеспечению правил карантинного режима.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, cотрудники полиции провели профилактические беседы с лицами, не использующими средства индивидуальной защиты (медицинские маски) в общественном транспорте, в частности в автобусах на территории Сураханского, Низаминского, Насиминского, Бинагадинского, Ясамальского, Наримановского и Хатаинского районов Баку.
Отмечается, что граждан без масок заставили покинуть транспортные средства.
Также в отношении водителей такси, не установивших прозрачные перегородки в автомобилях, и пассажиров, сидевших на переднем сиденье и не использовавших медицинские маски, были приняты меры в соответствии с законодательством.