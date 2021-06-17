Байден сделал праздником день отмены рабства в США
Президент США Джо Байден подписал закон, в соответствии с которым 19 июня будет отмечаться как национальный праздник в честь отмены рабства, передает CNN.
Комментируя подписание закона, Байден заявил, что «великие державы не игнорируют самые болезненные моменты своей истории, а принимают их».
Ранее за это решение проголосовали обе палаты Конгресса: Сенат принял его единогласно, палата представителей — 415 голосами против 14.
Новый праздник стал 11-м ежегодно отмечаемым федеральным праздником в США.