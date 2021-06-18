Белый дом собирался предоставить Украине военную помощь на сумму $100 млн, но поменял планы. Об этом в пятницу сообщила газета Politico.

По информации источников издания, готовившийся пакет мер помощи включал в том числе поставки Украине оружия смертельного действия. В частности, рассматривалась возможность предоставления стране систем ближней противовоздушной обороны, огнестрельного и противотанкового оружия. передает ТАСС.

Совет национальной безопасности США приостановил осуществление плана после снижения напряженности на границе Украины и России, а также в преддверии встречи американского лидера Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным, которая прошла в Женеве 16 июня.

Как отметил один из собеседников издания, возможность предоставления помощи Украине по-прежнему окончательно не исключается.