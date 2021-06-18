В России разработали тест для выявления «индийского» и «британского» штаммов COVID

Российское Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало новую тест-систему, позволяющую выявлять четыре «наиболее эпидемически значимых» штамма коронавируса. Forbes пишет, что об этом заявил заместитель гендиректора по научно-производственной деятельности Центра стратегического планирования (ЦСП) ФМБА Герман Шипулин.

Речь идет о выявлении британского штамма «Альфа», южноафриканского «Бета», бразильского «Гамма» и индийского «Дельта», отметил Шипулин.

Всемирная организация здравоохранения относит эти четыре штамма к «вызывающим озабоченность». Тест также позволит выявлять еще один индийский штамм «Каппа» и штамм «Тета», образцы которого, по данным ВОЗ, впервые были зафиксированы на Филиппинах.

«В настоящее время проводится работа по валидации разработанной тест-системы и готовятся документы для регистрации ее в Росздравнадзоре», — заявил Шипулин, по словам которого, ожидаемое время регистрации — начало июля.