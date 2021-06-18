В Китае захотели полностью снять ограничения рождаемости

Власти Китая планируют к 2025 году полностью отказаться от ограничений на количество детей в семье и принять меры по поддержке рождаемости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

По данным одного из собеседников издания, правительство, вероятно, начнет проводить такую политику в провинциях с наиболее низким уровнем рождаемости, а затем снимет ограничения на общенациональном уровне.

В мае китайские власти решили позволить семьям иметь троих детей, не уточнив дату вступления этой меры в силу. Согласно опубликованному по итогам заседания Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая документу, процесс старения населения КНР в последнее время усилился, и послабления "будут способствовать улучшению демографической структуры страны, активной реализации стратегии реагирования на старение населения, а также позволят сохранить преимущества Китая в области человеческих ресурсов".

По итогам 2020 года население КНР составило 1,41 млрд человек.